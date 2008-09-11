Россия никогда не смирится с расширением НАТО - посол РФ
Москва пугает Киев и членов Альянса
Вступление Украины в НАТО повлияет на экономические отношения между Киевом и Москвой.
Как сообщает Би-Би-Си, об этом заявил Посол Российской Федерации в Великобритании Юрий ФЕДОТОВ в интервью британскому журналу “Индепендент”.
Посол отметил, что Москва расценивает расширение НАТО как враждебные действия. Он подчеркнул, что Россия никогда не смирится с этим.
По словам Ю.ФЕДОТОВА, если Украина станет членом НАТО, то это повлияет на торговые и экономические отношения между Киевом и Москвой.
Посол сказал, что Россия не может блокировать расширение Североатлантического альянса, но она может прибегнуть к мерам с целью защиты собственной территории.
Ю.ФЕДОТОВ выразил надежду, что члены Альянса подумают дважды над тем, предложить ли членство Украине в организации.