Сумской облсовет обвиняет Ющенко в провоцировании кризиса

Сумской областной совет призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО признать ошибки и вернуться «к эффективной работе на благо народа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов облсовета, принятому сегодня на внеочередной сессии, созванной по инициативе фракции Блока Юлии Тимошенко. В сессии приняли участие 54 из 75 депутатов облсовета, причем, из 16 представителей фракции «Народный Союз Наша Украина» на сессию явился только один. Депутаты единогласно поддержали текст открытого обращения к Президенту Украины.

Фракция БЮТ разработала обращение к Президенту Украины относительно сложившейся ситуации в Украине, и попросила политические силы, депутатов облсовета поддержать настоящий документ.

Руководитель фракции НС-НУ Владимир ЛАДЫКА зачитал заявление, сообщив о неучастии его однопартийцев во внеочередной сессии, поскольку фракция выступает «категорически против переноса политического конфликта из Верховной Рады Украины на местный уровень», а на сессии облсовета «провоцируется конфронтация и принятие односторонних политических решений».

«Мы, депутаты Сумского областного совета – представители интересов территориальных общин Сумской области, вынуждены выразить Вам глубокую обеспокоенность последними событиями в стране, которые, по нашему мнению, провоцируют глобальный гражданский конфликт и несут угрозу дальнейшему демократическому развитию Украины. Вся страна поставлена перед фактом нового политического кризиса, спровоцированного Вашими поступками и заявлениями, а также откровенно безответственными действиями работников Вашего секретариата. Прямое попустительство разрушения парламентской стабильности, неадекватная критика действий правительства, откровенное непризнание законов, принятых Верховной Радой, – такая позиция Президента и Вашего секретариата - непредвиденного Конституцией органа, который должен выполнять только канцелярские функции, - никак не согласовывается с интересами граждан, их правами и свободами», - говорится в обращении.

Депутаты заверили Президента, что как представители пограничной Сумщины, они решительно осуждают попытки переложить ответственность за эскалацию внутриполитической ситуации на мифическую «руку Кремля».

Депутаты Сумского облсовета выразили также обеспокоенность возможного уничтожения системы местного самоуправления.

Облсовет призвал Президента «признать собственные ошибки, прекратить эскалацию конфликта, забыть о будущих президентских выборах и прекратить любую деструктивную деятельность в отношении украинского парламента и без шантажа и ультиматумов вернуться к эффективной работе на благо государства и украинского народа».

Кроме того, еще одни парламентские выборы Сумской облсовет назвал «абсолютно несвоевременными и ненужными стране, регионам, территориальной общине».

«Однако, если личные амбиции и стремление личной власти возьмут верх над принципами стабильности, взаимоуважения и здравого смысла, то остается один справедливый выход – одновременное проведение досрочных выборов и народных депутатов, и Президента Украины. Хватит менять парламенты. Пора уже и Вам, господин Президент, набраться мужества и спросить у людей, доверяют ли они Вам после всех Ваших действий так, как это сделал в январе этого года Президент Грузии», - отмечается в обращении.

После сессии заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Олег МЕДУНИЦА сообщил журналистам, что председатель ОГА Николай ЛАВРИК «считает нецелесообразным свое участие во внеочередной сессии», а поэтому он и не присутствовал в сессионном зале. Отсутствие на сессии председателей райгосадминистраций области и начальников управлений ОГА О.МЕДУНИЦА объяснил неполучением ими приглашения на участие в заседании.

Экс-председатель Сумского облсовета, а в настоящее время советник председателя Сумской ОГА Марк БЕРФМАН в интервью журналистам заявил, что «сегодняшнее решение сессии можно расценивать как очень квалифицированное выполнение команды из Киева».

«Думаю, что подобные решения и обращения будут в ближайшее время приняты и депутатами других областных советов, где расклад политических сил приблизительно таков же, как и в Сумах», - сказал М.БЕРФМАН.