США хотят разобраться с российскими паспортами в Крыму

Заместитель Государственного секретаря США Дэниэл ФРИД намерен в ближайшее время посетить Украину.

Как сообщает агентство Асошейтед Пресс, одной из основных целей его визита будет рассмотрение заявлений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что Россия выдает в Крыму российские паспорта тысячам местных жителей.

“К сожалению, Украина действительно имеет повод для беспокойства”, - заявил Д.ФРИД на заседании Комитета по вопросам обороны Сената США 9 сентября.

“Мы не должны позволить России провести черту по центру Европы и объявить, что нации с ее стороны линии относятся к “московской сфере влияния” и, таким образом, они не могут присоединяться к европейским и трансатлантическим институтам”, - подчеркнул заместитель Госсекретаря США.