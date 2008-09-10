Тимошенко опять сделала предложение Ющенко, хотя ответ уже услышала

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой о восстановлении демократической коалиции без каких-либо предварительных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующего обращения Ю.ТИМОШЕНКО начала сегодня свою пресс-конференцию в Кабинете министров.

«Я хочу обратиться к Президенту Украины только с одним сообщением. До завершения десяти дней, когда может быть развалена демократическая коалиция, осталось несколько дней. И сегодня именно в руках у Президента, который в одностороннем порядке вместе со своей командой вышел из демократической коалиции, находится восстановление коалиции, сохранения европейского курса Украины, сохранение курса на реформы и на усиление демократии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр считает, что возвращение НУ-НС в состав коалиции должно произойти без каких-либо условий. «Я убеждена в том, что ответственность Президента страны за все, что было обещано во время его избирательной кампании, является высокой. А я как руководитель правительства и лидер политической силы нахожусь в демократической коалиции, и никакие обстоятельства, голосование в Верховной Раде и любые другие действия против меня и нашей команды не заставят нас выйти из демократической коалиции», - подчеркнула она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО не сообщила, происходят ли сейчас какие-либо контакты (встречи или телефонные разговоры) между ней и непосредственно В.ЮЩЕНКО.

«Мы действительно ожидаем, что команда во главе с Президентом все-таки выйдет с инициативой о переговорном процессе», - отметила глава правительства. В то же время, премьер-министр считает своеобразным ответом Президента доклад судьи Конституционного суда по проекту решения в деле о конституционности существования коалиции в случае индивидуального выхода из ее состава двух депутатов.

«К сожалению, конституционный судья от Президента докладывал, что коалиции нет, и убеждал в этом Конституционный суд. Убеждал вопреки Конституции, что индивидуальный выход из коалиции приводит к развалу коалиции», - пояснила она.