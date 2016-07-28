Российские депутаты и сенаторы экстренно обсудят кандидатуру нового посла РФ в Украине

Об этом рассказали несколько парламентариев РФ, передает РБК.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что для утверждения нового посла необходимо одобрение профильных комитетов обеих палат. Он также выразил сомнение в том, что кандидатура будет согласована до думских выборов в сентябре.

Собеседники в Госдуме и Совете федерации рассказали изданию, что в четверг днем руководство комитетов вызвало их из регионов. Обсуждаться будет кандидатура нового посла в Украине, подтвердили четверо собеседников.

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Профильным для назначения следующего посла в Украину в Госдуме является комитет по делам СНГ. Однако из-за того, что его председатель Леонид Слуцкий с делегацией французских парламентариев будет находиться в оккупированном Крыму, кандидатуру рассмотрит международный комитет во главе с Алексеем Пушковым, рассказали собеседники РБК.

Как сообщал УНИАН, Михаил Зурабов уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Украине. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "Освободить Зурабова Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине", - говорится в указе.

Позже СМИ сообщили, что сменщиком Зурабова может стать нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.