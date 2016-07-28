СМИ рассказали, кто может стать новым послом России в Украине

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Бабич — выходец из силовых структур, служил в ВДВ и войсках КГБ, а также руководил корпорацией "Антей", недолгое время был помощником главы погранслужбы ФСБ РФ.

С 2003 по 2011 год был депутатом Госдумы.

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В последние пять лет — полпред президента в Приволжском федеральном округе.

Как сообщал УНИАН, Михаил Зурабов уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Украине. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "Освободить Зурабова Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине", - говорится в указе.