СМИ рассказали, кто может стать новым послом России в Украине
14:18, 28 июля 2016Политика
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Путин подписал указ об отставке посла в Украине Михаила Зурабова, его сменщиком может стать нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Бабич — выходец из силовых структур, служил в ВДВ и войсках КГБ, а также руководил корпорацией "Антей", недолгое время был помощником главы погранслужбы ФСБ РФ.
С 2003 по 2011 год был депутатом Госдумы.
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В последние пять лет — полпред президента в Приволжском федеральном округе.
Как сообщал УНИАН, Михаил Зурабов уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Украине. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "Освободить Зурабова Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине", - говорится в указе.
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