Тимошенко не пустила людей Балоги на Кабмин?

Руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Секретариата Президента Украины Ян БЕРНАЗЮК заявляет, что сегодня представителей Секретариата Президента, в частности его лично, не пустили на заседание правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.БЕРНАЗЮК сообщил журналистам возле входа в зал заседаний Кабмина после начала самого заседания.

Он подчеркнул, что все необходимые процедуры со стороны Секретариата были выполнены, в частности в Кабмин было передано соответствующее письмо за подписью главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ с просьбой о присутствии на заседании Я.БЕРНАЗЮКА.

«Сегодня впервые за 17 лет независимости Украины премьер-министр не пустил представителя Президента Украины на заседание Кабмина», - заявил Я.БЕРНАЗЮК. При этом он отметил, что представители Секретариата Кабмина попросили его покинуть здание «в связи с тем, что премьер-министр запретил (ему – УНИАН) принимать участие в заседании».

Я.БЕРНАЗЮК связывает отказ в допуске на заседание правительства с тем, что Кабмин планирует сегодня рассмотреть 4 вопроса, в которых, по его словам, прослеживается «четкий кремлевский след». В частности, он сообщил, что правительство планирует рассмотреть вопрос о передаче в управление от Фонда государственного имущества Министерству промышленной политики «Турбоатома», «Сумыхимволокно», предприятия «Каскад» и еще ряда привлекательных, по его словам, с точки зрения российского капитала, предприятий.

«Также идет вопрос о раздаче 85 разрешений на использование полезных ископаемых без каких-либо конкурсов, аукционов и тендеров», - утверждает Я.БЕРНАЗЮК.

Кроме того, по его словам, Минпромполитики планируется передать право определять предприятия горно-металлургического комплекса, которые будут освобождены от уплаты сбора в виде целевой надбавки на газ, который используется в производстве, а также определять предприятия ГМК, которым без аукциона будут давать разрешения на добычу коксующегося угля и железной руды.