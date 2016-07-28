Незаконная добыча газа на украинском шельфе: как наказать Россию

Россия в очередной раз грубо вторглась в сферу газовых интересов Украины и использования ее природных ресурсов. Об этом возмутительном факте недавно заявила украинская Государственная пограничная служба. По ее сообщению, обнаружены буровые платформы и суда обеспечения под российским флагом на Одесском и Голицынском месторождениях, которые являются исключительной экономической зоной Украины.

Добыча россиянами газа на украинском шельфе без каких-либо разрешительных договоров действительно является вопиющим прецедентом. Однако парадокс заключается не только в этом. Удивляет и то, что о случившемся наши пограничники заговорили лишь сейчас. Ведь разработкой этих украинских месторождений газа посредством буровых платформ всегда занималось ПАО «Черноморнефтегаз», которое незаконно национализировала Россия после аннексии украинского полуострова в 2014 году.

Предприятие продолжало работу на участках после перехода в управление оккупационных властей Крыма. Именно поэтому можно говорить о явной медлительности украинской пограничной службы и ее запоздалой реакции на происходящее.

Украина должна четко зафиксировать нарушения Россией международного права в связи с незаконным захватом ею части украинской территории.

Ситуация сложилась нестандартная. И вопрос незаконной добычи газа буровыми платформами под флагом РФ в исключительной экономической зоне Украины необходимо решать безотлагательно. Всякое промедление может только усугубить данный негативный прецедент.

Для эффективного пресечения незаконного использования россиянами украинских активов в аннексированном Крыму нашей стране, в первую очередь, необходимо оформить и предъявить РФ претензии на международном уровне. В частности, Украина должна четко зафиксировать нарушения Россией международного права в связи с незаконным захватом ею части украинской территории.

Наша власть должна заявить о нарушении целостности украинской территории и грубом вмешательстве во внутренние дела нашего государства со стороны РФ. Тем самым, мы зафиксируем статус-кво Украины в крымском вопросе. Площадкой для такого заявления и фиксации статуса-кво должен стать Международный суд ООН.

После фиксации наших требований на межгосударственном уровне нужно прибегнуть к стандартным международно-правовым инструментам и предъявить РФ претензии в рамках нарушения ею норм международного морского права.

Лишь после осуществления таких действий Украина может говорить о незаконной национализации ее активов в Крыму. В одинаковой степени это касается и ПАО «Черноморнефтегаз». Соответствующие требования должны содержать полный список активов предприятия, включая буровые платформы и флот, которые Россия присвоила после аннексии украинского полуострова.

После фиксации наших требований на межгосударственном уровне нужно прибегнуть к стандартным международно-правовым инструментам и предъявить РФ претензии в рамках нарушения ею норм международного морского права. При таком международно-правовом сценарии можно рассчитывать на поддержку мирового сообщества.

Если процесс будет разворачиваться именно таким образом, то данные украинской Государственной пограничной службы о незаконной разработке РФ украинских недр приобретут особую ценность. Их можно будет использовать как доказательную базу для подтверждения допускаемых Россией грубых нарушений международного морского права в нашей исключительной экономической зоне.

Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра