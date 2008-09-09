Литвин объяснил, почему он против повышения избирательного барьера

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что инициаторы досрочных выборов заботятся не о стране, а хотят быть при власти.

Об этом он заявил во время поездки в Сумскую область.

Он не исключил, что некоторые политические силы планируют после принятия изменений к избирательному законодательству инициировать досрочные выборы. «Если это так, то они думают не о стране, а только о том, как опять «зафиксировать» себя при власти”, – сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что не является сторонником повышения проходного барьера. “Авторы этой идеи действуют под свой интерес, под свой рейтинг, пытаясь подогнать страну под нынешний политический момент”, – сказал депутат, прибавив, что «это крайне опасная подгонка страны под себя».

По его словам, инициаторы повышения проходного барьера должны осознавать, что к моменту проведения очередных выборов в парламент “рейтинг их партий может существенно измениться”. «Где гарантия того, что они преодолеют 10% барьер?», – заметил депутат.