Яценюк считает силовые варианты абсолютно абсурдной идеей

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК категорически отвергает возможность применения в Украине силового сценария.

Об этом он сказал в эфире радио «Эра».

По его словам, «это абсолютно абсурдная идея». «В Украине никогда не пройдет никакой, кроме демократических, сценариев», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что силовой сценарий - «это басня, которую рассказывают политтехнологи, поверившие в то, что они придумали».