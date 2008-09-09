Яценюк считает силовые варианты абсолютно абсурдной идеей
18:45, 09 сентября 2008Политика
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"...это басня политтехнологов"
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК категорически отвергает возможность применения в Украине силового сценария.
Об этом он сказал в эфире радио «Эра».
По его словам, «это абсолютно абсурдная идея». «В Украине никогда не пройдет никакой, кроме демократических, сценариев», - отметил А.ЯЦЕНЮК.
Он отметил, что силовой сценарий - «это басня, которую рассказывают политтехнологи, поверившие в то, что они придумали».
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