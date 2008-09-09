Саркози обещает, что ЕС подпишет с Украиной соглашение об ассоциации

Президент председательствующей в Европейском Союзе Франции Николя САРКОЗИ уверен, что сегодняшний саммит Украина-ЕС станет определяющей датой в отношениях Евросоюза с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Париже по итогам XII саммита Украина-ЕС.

«Я позволю себе утверждать, что этот саммит станет определяющей датой в отношениях ЕС с Украиной», - подчеркнул Н.САРКОЗИ.

По его словам, Европейский Союз подпишет с Украиной соглашение об ассоциации, признает Украину европейской страной, которая разделяет с ЕС общие европейские ценности, и начнет диалог по безвизовому режиму.