В ЕЦ поняли, что не дает Тимошенко исполнять свои обязанности

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), член президиума политической партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины занимается партийной работой, а не государственной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом В.ПЕТЁВКА заявил на встрече с жителями Рожнятинского района Ивано-Франковской области, комментируя политическую деятельность лидера БЮТ.

«Страна уже больше полугода живет без руководителя Кабмина. Вся каденция Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьера – это партийная, а не государственная работа», – считает В.ПЕТЁВКА.

«Постоянное участие в ток-шоу, многочасовые пресс-конференции, партийно-агитационная борьба – все это не позволяет Ю.ТИМОШЕНКО исполнять свои служебные обязанности в правительстве», – считает он.

По мнению В.ПЕТЁВКИ, основной чертой этой «партийной работы» Ю.ТИМОШЕНКО в правительстве является “постоянная ложь”. «Лидер БЮТ врет своим партнерам, врет европейским политикам и циничнее всего – врет своим избирателям» - сказал он и отметил, что “привычка постоянно искажать факты, манипулировать информацией – это методы, которые знакомы Ю.ТИМОШЕНКО со времен ее работы в комсомоле”.

«Поэтому мы с ужасом и наблюдаем, как Кабмин неуклонно превращается в отдел агитации и пропаганды штаба БЮТ», – считает В.ПЕТЁВКА.