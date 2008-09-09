Ехануров привел цифры, которые должны были остудить Тимошенко

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отмечает, что осуществить переход Вооруженных сил Украины на комплектование военнослужащими контрактной службы до 1 января 2009 года невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя, в частности, сегодняшнее заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости и возможности полной профессионализации армии до конца текущего года.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, для реализации этого задания на протяжении нескольких месяцев необходимо набрать около 30 тыс. контрактников. При этом он сообщил, что, например, за весь текущий год количество таких военнослужащих в ВСУ увеличилось лишь на 1211 человек и составило в целом 53 тыс. при потребности в 80 тыс.

"Выполнить это задание до начала 2009 года - учитывая существующие неудовлетворительные объемы финансирования – невозможно. Я не могу ничего обещать, пока не увижу решения украинского парламента о реальном материально-финансовом и социальном обеспечении в этой сфере», - подытожил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что рассчитывает, что Верховная Рада примет закон о переходе на контрактную армию с 1 января 2009 года, и обратилась к Министерству финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета в следующем году необходимые для этого расходы.