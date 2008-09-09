Министры-нашеукраинцы завтра придут на Кабмин

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДА заявляет о намерении министров-"нашеукраинцев" принять участие в заседании Кабинета министров завтра, 10 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАНДРА заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Да мы планируем. В прошлый раз мы не отказывались, мы были на прошлом заседании, я говорю о министрах, делегированных фракцией НУ-НС, мы были тогда, но мы сделали политическое заявление и вышли. Мы работаем на своих рабочих местах», - сказал В.ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября министры, назначенные по квоте блока “Наша Украина – Народная самооборона”, не пришли на первую часть заседания правительства. Позже они явились в Кабмин, где вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявил, что министры-"нашеукраинцы" считают нецелесообразным участие в заседании правительства в связи с выходом фракции НУ-НС из коалиции.