ВР хочет вывести из-под контроля Ющенко внутренние войска - СМИ

Верховная Рада планирует вывести из-под контроля Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Внутренние войска МВД, пишет газета «Дело».

Как отмечает издание, в минувшую среду парламентский Комитет по борьбе с организованной преступностью одобрил законопроект, предусматривающий создание Национальной гвардии Украины на базе Управления Внутренних войск МВД. Заместитель главы комитета Николай ДЖИГА сообщил изданию, что члены его комитета рекомендовали Верховной Раде принять проект закона в первом чтении. «Думаю, для вынесения его в сессионный зал потребуется до двух недель», - отметил депутат.

Газета напоминает, что В.ЮЩЕНКО провел ряд совещаний с Генштабом ВСУ, а также назначил проверку Внутренних войск с 15 по 30 сентября.

Народный депутат от «НУ-НС» Анатолий ГРИЦЕНКО высказал газете мнение, что глава государства настроен на силовой вариант разрешения политического конфликта в стране. «Народные депутаты также не сидят сложа руки. В парламенте подготовлен законопроект, согласно которому Внутренние войска будут называться Национальной гвардией. Убрав из названия силовой структуры слово «войска», народные депутаты рассчитывают лишить Президента В.ЮЩЕНКО как главнокомандующего Вооруженными силами влияния на Национальную гвардию», - отмечает газета. В результате переименования Президент как главнокомандующий Вооруженными силами уже не будет иметь влияния на Национальную гвардию.

Документ планируют вынести на голосование в парламент на следующей неделе. По словам Н.ДЖИГИ, проект закона поддержит большинство народных избранников.

Автор законопроекта, народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ рассказывает, что основной задачей Национальной гвардии будет охрана и оборона важных объектов, участие в охране общественного порядка, а также выполнение других задач, требующих постоянной оперативной готовности и повышенной мобильности и т.п.

Как и Внутренние войска, Нацгвардия будет входить в структуру Министерства внутренних дел. Частично может быть изменена дислокация и численность новосозданной структуры. Сегодня в составе Внутренних войск - 20 тысяч солдат срочной службы и 20 тысяч офицеров.

Газета “Дело” напоминает, что в апреле Верховная Рада отклонила законопроект Президента, который также выступил с инициативой создания Национальной гвардии. Документ предусматривал создание Нацгвардии (на базе Внутренних войск) численностью 30 тысяч человек с одновременным ее выведением из системы МВД.