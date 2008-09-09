Эксперты о возможных сценариях развития политического кризиса

Украинские эксперты в интервью «Немецкой волне» комментируют возможные сценарии последующего развития внутриполитического кризиса в Украине.

«Очень вероятной» назвал коалицию БЮТ с регионалами директор Международного института демократий Сергей Таран. По его мнению, последние заявления главы правительства являются сигналами президенту, избирателям и депутатам от БЮТ с аргументацией, почему она вынуждена идти на союз с Партией регионов. Другой эксперт, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв среди факторов риска такого союза назвал президентские амбиции Тимошенко и Януковича. Компромисс между ними, по мнению других экспертов и политиков, возможен путем изменений в Конституцию, которые усилят парламентскую форму правления и введут более высокий парламентский проходной барьер. Владимир Литвин считает, что это может привести к формированию двухпартийной системы, в которой будет представлен запад и восток Украины. По мнению политика, это будет угрожать государству окончательным расколом.