Все законно: адвокаты объяснили, откуда у задержанного в Испании сына Черновецкого деньги

Об этом говорится в пресс-релизе адвокатской компании Молинс&Silva, которое занимается защитой Степана Черновецкого, передает "Украинская правда".

Адвокаты добавили, что подали апелляцию на арест Черновецкого.

"В материалах апелляции мы доказали, что источником всех финансовых операций, осуществляемых Степаном Черновецким в Испании, были средства, которые были получены им от продажи "Правэкс-Банка". Указанные операции всегда проводились в соответствии с законодательством тех стран, в юрисдикции которых они осуществлялись", – говорится в пресс-релизе.

Читайте такжеБыл "мозгом" банды: СМИ рассказали детали задержания сына Черновецкого в Испании и показали фото

Адвокаты заверили, что компания Chernovetskyi Investment Group (CIG), владельцем которой является Степан Черновецкий, занимается успешными инвестиционными проектами в Украине, Швейцарии, Германии, Израиле, на Кипре и Индии.

"Большинство из этих сделок были проведены в партнерстве с крупнейшими мировыми инвесторами и финансовыми институтами, которые провели детальный аудит CIG, его команды и источника инвестируемых средств", – добавили в компании.

Они также выразили уверенность, что "с учетом указанных фактов, которые подтверждаются нами документально, судья сможет принять справедливое решение и отменить решение о содержании под стражей как ложное и необоснованное".

Кроме Молинс&Silva, согласно сообщению, защитой Черновецкого занимаются юридические фирмы Martell Abogados и Crowe Horwath.

"Это первый раз, когда три из лучших профессионалов Уголовного права работали вместе с целью доказать невиновность Степана Черновецкого", – заявили адвокаты.

Они добавили, что делу Черновецкого присвоен статус секретности, который, по их мнению, "является необоснованным и неоправданным", за что "наши клиенты и мы до сих пор не знаем, какие конкретно обвинения выдвинуты против них".

Напомним, в Испании арестовали лиц, подозреваемых в отмывании денег. Среди них – сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.

Суд e Барселоне принял решение взять под стражу без права внесения залога 7 из восьми арестованных по обвинениям в отмывании денег, среди которых и сын экс-мэра Леонида Черновецкого Степан.