СМИ узнали подробности коррупционной схемы сына Черновецкого в Испании

Сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан и его сообщники, которых сегодня задержали в Испании, отмыли около 10 миллионов евро. Об этом сообщили источники El Pais в правоохранительных органах, передает "Европейская правда".

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По информации издания, Черновецкий и его сообщники покупали компании в Испании с тем, чтобы отмывать средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.

Как утверждает СМИ, преступная организация состояла из лиц "в основном украинского происхождения".

Сына Черновецкого, по данным El Pais, задержали не в Барселоне, как писала El Mundo, а в элитном курортном городке С'Агаро на побережье Коста Брава.

Напомним, сегодня стало известно, что в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег был задержан сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, Степан, и еще десять человек.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Испании за отмывание денег задержали 6 россиян и украинца.