Шахтеры обращаются к Ющенко и напоминают о выборах

Представители шахтерских коллективов Луганской области сегодня обратились к Президенту Украины с просьбой как можно скорее подписать законы Украины «О повышении престижности шахтерского труда» и «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которые были приняты Верховной Радой 2 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Луганске помощник директора шахты «Красный партизан» Владимир МУРЗЕНКО зачитал открытое письмо к Президенту, в котором “шахтеры выражают обеспокоенность тем”, что указанные законы до сих пор не подписаны. В письме отмечается, что 100 тысяч шахтеров Луганской области надеются на подписание законов в ближайшее время.

В пресс-конференции приняли участие представители шахтерских коллективов государственных угольных предприятий «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», «Луганскуголь».

Участники пресс-конференции также заявили, что на выборах будут поддерживать “тех, у кого слова не расходятся с делом, и кто поддерживает шахтеров”.