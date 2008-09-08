Тимошенко показала кино про Ющенко с Януковичем

Премьер Юлия Тимошенко заявляет, что была и осталется приверженцем демократической коалиции.

"С первого момента, когда был избран президент Виктор Ющенко, я считала и считаю единым форматом, который может дать возможность реформировать страну, демократическую коалицию", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в понедельник, посвященной политической ситуации в стране.

При этом она выразила удивление тем, "чего не хватает демократической команде" для эффективной работы.

"Я хочу сказать, что нет более заинтересованного человека, начиная с 2005 года, в сохранении демократической коалиции. Потому что на этой коалиции держалось в 2005, и сейчас держится правительство", - сказала Тимошенко.

При этом она заявила, что "с первых дней, когда состоялось провозглашение нового президента, проведена инаугурация" Ющенко, она боролась и борется за единство демократической команды.

"Впервые демократическая коалиция была развалена буквально до нуля, когда первое демократическое правительство было отправлено в отставку, и мы получили руины после мощной оранжевой коалиции", - сказала Тимошенко.

"Когда прозвучал коррупционный скандал в окружении президента, отправили в отставку правительство", - возмутилась она.

"Потом вы видели то, как подписывались меморандумы и универсалы между Ющенко и Януковичем", - продолжила Тимошенко.

При этом она заявила, что может подтвердить свои слова "фактажем". После этого на большом экране, который висит за спиной Тимошенко, был продемонстрирован видеоролик с кадрами с круглого стола, по результатам которого был подписан универсал национального единства, а также с избранием Виктора Януковича премьером.

Украинская правда