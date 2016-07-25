Генпрокуратура обнародовала анкеты добропорядочности прокуроров

С документами можно ознакомиться на сайте ГПУ.

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Как отметила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, «недостоверная информация, указанная в декларации добропорядочности прокуроров, будет поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности или увольнения с должностей, или из органов прокуратуры вообще».

Она отметила, что генпрокурор Юрий Луценко также уже заполнил анкету добропорядочности.

В этих анкетах прокуроры «подтверждают», что вовремя задекларировали свое имущество и не совершали коррупционных действий, а также что уровень их жизни соответствует доходам.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции в июне зарегистрировало приказ Генпрокуратуры, которым утвержден порядок проведения тайной проверки добропорядочности прокуроров.

Целью указанной проверки является выявление прокуроров, которые предоставили недостоверную информацию в анкете добропорядочности, в том числе о соответствии уровня жизни имеющемся у них и членов их семей имуществу и полученным доходам.

Согласно этому приказу, прокуроры ГПУ, региональных и местных прокуратур и следственных органов прокуратуры должны подать анкету добропорядочности.