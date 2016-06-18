ГПУ опубликовала видео задержания экс-заместителя главы "Нафтогаза" Кацубы

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины сообщили, что Кацубу задержала группа прокуроров по расследованию экономических преступлений организованной преступной группировки времен Януковича и группой военных прокуроров.

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Проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, Кацуба был задержан по подозрению в совершении преступления по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

В ходе следствия установлено, что Кацуба причастен к присвоению средств "Нафтогаза" на сумму 449,9 млн грн.