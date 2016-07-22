В "Народном фронте" считают необходимым активизировать проект "Стена"

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с коллегами-депутатами и руководством Государственной пограничной службы.

"В условиях, когда ситуация на Востоке обостряется и опасность вторжения через другие области остается, надо оперативнее подходить к реализации проекта "Стена", - подчеркнул Лапин.

"Почему нам так нужна эта "Стена"? Если просто – то она должна остановить вторжение врага. Потому что ее основа – это противотанковый ров, глубиной 2-3 метра и шириной 4-6 метров. Далее земляная насыпь и металлический забор с колючей проволокой высотой в 2 метра. Другая задача "Стены" – не пропустить на нашу территорию нелегалов и диверсантов. Поэтому сейчас дополнительно заграждения оснащаются видеокамерами", - рассказал депутат.

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По его словам, на сегодня проект "Стена" реализован в Харьковской и Черниговской областях. Далее в планах - Сумская и Луганская области, а также территории, которые сегодня неподконтрольны Украине, после их окончательного освобождения.

Парламентарий также отметил, что сейчас есть определенные законодательные пробелы относительно этого проекта и задача парламента - решить их уже этой осенью.

"Первая: земля, на которой строится "Стена" принадлежит людям, поэтому возникает вопрос законности строительства, и что взамен должны получить владельцы этих земель. Вторая: предусмотреть уголовную ответственность за контрабанду, которая потоком идет через приграничные территории", - резюмировал представитель "Народного фронта".