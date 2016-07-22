Тарасюк слагает полномочия руководителя группы ВР по межпарламентским связям с Польшей

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, комментируя решение польского парламента о признании Волынской трагедии "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

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"Мы считаем, что этими решениями польского Сената и Сейма фактически предпринимается попытка перечеркнуть весь тот позитивный конструктив, который был наработан за два с половиной десятилетия между Украиной и Польшей в плане чествования жертв Волынской трагедии: как украинцев, так и поляков, или как поляков, так и украинцев. Поляки же пошли другим путем: они почитают только свои жертвы, польские жертвы. А о десятках тысяч украинцев, которые погибли от рук поляков, они умалчивают", - сказал депутат.

Тарасюк отметил, что "польские коллеги проигнорировали наше обращение к ним - дать общую оценку в совместном заявлении", текст которого им был направлен. Однако, по его словам, украинская сторона так и не получила ответ более чем за месяц.

Говоря об инициаторах польского постановления, Тарасюк отметил, что "инициатор один - это мой коллега, руководитель депутатской группы по межпарламентским связям с Украиной, господин Дворчик".

"Я хотел бы пожелать, чтобы польские политики были ответственными. Этот господин безответственный, на мой взгляд. Учитывая его поведение, невоспитанность, неэтичное поведение, который не отвечает на письма", - сказал депутат.

На вопрос, как он собирается дальше работать с Михалом Дворчиком, Тарасюк сообщил, что "в знак протеста против такого антиукраинского поведения, в том числе и членов депутатской группы польского Сейма и Сената по связям с Украиной, в частности, господина Михала Дворчика, я не считаю возможным продолжать сотрудничество в качестве председателя депутатской группы по межпарламентским связям с Польшей".

"И объявляю о сложении полномочий руководителя этой группы. Это мой личный протест на неукраинские действия, на неконструктивизм, на безответственность этих польских постановлений", - сказал Тарасюк.

Кроме того, заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам выразил мнение, что пора создать Институт Польши в Украине.

"Для того, чтобы собрать украинских историков, специалистов, чтобы они занимались профессионально вопросами Польши", - сказал Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73 года Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинсякие и польские историки по-разному оценивают причины и число жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».