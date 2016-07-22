В МИДе отреагировали на принятие Польшей решения о признании Волынской трагедии геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко заявил в комментарии журналистам.

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"Позиция украинского правительства была и остается такой, какой она есть. Безусловно, мы очень сожалеем по поводу этого решения. И мы говорили нашим польским коллегам, друзьям, правительству Польши, что это очень сложный вопрос, очень много погибло в свое время и украинцев, и поляков, и надо было больше времени, чтобы наши историки могли разобраться", - сказал он.

Вместе с тем Пристайко отметил, что Верховная Рада должна отреагировать на постановление польского Сейма.

"Я ожидаю, что наши депутаты, в первую очередь, должны отреагировать на это заявление их польских коллег. Реакция правительства была доведена правительству Польши еще до того", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-1945 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей Второй Речи Посполитой".

Документ поддержали 432 депутата сейма, против не проголосовал ни один депутат. Этим документом Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого геноцида.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73 года Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и число жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию геноцидом поляков.

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным "днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".