Дещица о решении Сейма Польши насчет Волынской трагедии: односторонняя политическая оценка

Об этом Дещица сообщил на своей странице в Facebook.

”Чрезвычайно обидно, что часть польских политиков, принимая постановление о чествовании жертв Волыни, так и не учла неоднократных обращений и предложений украинской стороны относительно общей оценки нашей общей трагической истории. Жаль, что преимущество было предоставлено односторонней политической оценке событий, а не профессиональным международным или хотя бы украинско-польским экспертным исследованием и соответствующим правовым выводам того, что произошло”, - заявил дипломат.

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При этом он выражает уверенность, что за таким решение польского Сейма последует реакция и от украинских политиков и парламентариев.

”Конечно, на такое решение польского парламента будет ответ украинских политиков и парламентариев, которые на свое усмотрение и каждый по-своему правы, будут доказывать, что был геноцид украинцев со стороны поляков. Поэтому, наверное, нас ждет период взаимных обвинений и заявлений. И дай нам Бог всем мудрости, чтобы это осталось только в плоскости политических дебатов”, - отметил Дещица.

По его мнению, Украина должна осудить действия военных подразделений, которые виновны в преступлениях против мирного населения.

”Несомненно, что нам самим нужно соответственно оценить свою историю и осудить те действия и те военные подразделения, которые ответственны за преступления перед мирным населением. Тем самым мы справедливо отделим их от общего героического процесса борьбы за независимость и государственность Украины. И в наших интересах сделать это как можно быстрее”, - сказал Дещица.

Также посол считает, что ”то, что чего больше всего нужно сейчас тем, кто погиб, как полякам, так и украинцам - это христианское почитание их памяти”.

”И шаг в этом направлении, достойный подражания, недавно в Варшаве сделал президент Украины Петр Порошенко, возложив венок к памятнику и склонив голову перед погибшими поляками на Волыни. Таких шагов нам нужно значительно больше и с обеих сторон”, - заявил посол.

В связи с этим он отметил, что ”на таких собственно жестах, взаимных пробаченнях и на совместных действиях нам нужно строить наши отношения и идти дальше”.

”Стратегически важная формула взаимозначимости независимости Украины и Польши как для каждого из государств, так и для стабильности и безопасности региона, неоднократно доказала себя. Теперь это наш долг доказать будущим поколениям украинцев и поляков, равно как и мировому сообществу, что мы выше попыток нас разъединить и сильны духом настолько, чтобы сохранить мир, единство, взаимоуважение и солидарность между нашими народами”, - заявил Дещица.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Сейм Польши проголосовал за постановление, которым признал события на Волыни в 1943-45 годах ”геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой”.

День 11 июля, согласно проголосованному документу, провозглашается национальным днем памяти жертв этого геноцида.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-ю годовщину Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог забрать жизнь максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан оказывали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию ”геноцидом” поляков.

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

Ранее ряд украинских экспертов и политиков заявляли, что принятие Сеймом постановления в такой редакции может привести к ухудшению отношений между Украиной и Польшей.