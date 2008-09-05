Балога написал письмо Тимошенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что все проекты актов, принятые на заседании Кабинета министров 3 сентября в отсутствие премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, являются нелегитимными.

Об этом говорится в письме В.БАЛОГИ Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава Секретариата Президента напоминает, что закон Украины «О Кабинете министров Украины» устанавливает требование, согласно которому заседание Кабинета министров Украины считается полномочным, если на нем присутствует более половины должностного состава Кабмина (часть третья статьи 48).

На заседании правительства 3 сентября этого года присутствовали 13 из 25 членов должностного состава правительства, в том числе и премьер-министр.

«В связи с этим считаем, что все проекты актов, которые были поддержаны членами Кабмина после того, как Вы покинули это заседание правительства, являются нелегитимными, поскольку не проголосованы большинством голосов от должностного состава Кабинета министров Украины в соответствии с частью первой статьи 54 закона Украины «О Кабинете министров Украины». Таким образом, предлагаем Вам воздержаться от подписания и опубликования таких актов и повторно включить их в повестку дня следующего заседания Кабинета Министров Украины», - говорится в письме главы Секретариата Президента.

Также В.БАЛОГА обращает внимание Ю.ТИМОШЕНКО на то, что ряд проектов актов, которые рассматривались на заседании Кабмина 3 сентября, необходимо привести в соответствие с законодательством Украины, это, в частности, касается проектов постановления Кабмина «Некоторые вопросы Государственной администрации автомобильного транспорта» и распоряжения «О стимулировании технического перевооружения и модернизации предприятий горно-металлургического комплекса».

Относительно первого проекта правительственного акта, В.БАЛОГА отмечает, что его положения о назначении на должности и освобождении от должностей Кабмином заместителей руководителя правительственного органа в системе Министерства транспорта и связи Украины не согласуются с законом «О Кабинете Министров Украины», который содержит исчерпывающий перечень полномочий правительства в отношениях с министерствами и другими центральными органами исполнительной власти.

Проект распоряжения Кабмина «О стимулировании технического перевооружения и модернизации предприятий горно-металлургического комплекса», которым устанавливается упрощенный порядок возмещения предприятиям горно-металлургического комплекса налога на добавленную стоимость, не отвечает части четвертой статьи 13 Конституции Украины и части первой статьи 47 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которым государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования и гарантирует, что все субъекты права собственности равны перед законом, подчеркивает В.БАЛОГА.

Кроме того, по его словам, правительство, предоставляя Минпромполитики право самостоятельно определять перечень предприятий горно-металлургического комплекса, которым привилегированный налог на добавленную стоимость возмещается по упрощенной процедуре, не определяет каких-либо критериев отбора таких предприятий и вводит механизм, создающий условия для злоупотреблений и коррупционных проявлений.

Учитывая приведенное, В.БАЛОГА просит Ю.ТИМОШЕНКО принять соответствующие меры для приведения в соответствие с законодательством указанных проектов правительственных актов.