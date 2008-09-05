Янукович: пора отказаться от деления на демократов и недемократов
Процесс уже начался
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за сотрудничество со всеми парламентскими политическими силами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, будет ли "помаранчевая" коалиция формально сохранена на протяжении следующих дней, не суть важно, принципиальное значение имеет новая политическая реальность, которая возникла в результате неспособности провластных сил к объединению.
Как сказал лидер Партии регионов, в интересах общества использовать момент и устранить препятствия на пути социально-экономических и политических реформ.
В.ЯНУКОВИЧ заявил, что войны между Президентом и премьер-министром привели к катастрофическим последствиям.
Он отметил, что единственной мотивацией, способной опять мобилизовать силы общества, является объединение всех политических сил, представленных в парламенте.
«Пора отказаться от деления на демократов и недемократов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, и добавил, что по инициативе Партии регионов процесс объединения уже начался.
По его словам, то, что кому-то кажется заговором антиукраинских сил, в действительности является шагом к утверждению парламентской демократии.