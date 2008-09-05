Янукович: пора отказаться от деления на демократов и недемократов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за сотрудничество со всеми парламентскими политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, будет ли "помаранчевая" коалиция формально сохранена на протяжении следующих дней, не суть важно, принципиальное значение имеет новая политическая реальность, которая возникла в результате неспособности провластных сил к объединению.

Как сказал лидер Партии регионов, в интересах общества использовать момент и устранить препятствия на пути социально-экономических и политических реформ.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что войны между Президентом и премьер-министром привели к катастрофическим последствиям.

Он отметил, что единственной мотивацией, способной опять мобилизовать силы общества, является объединение всех политических сил, представленных в парламенте.

«Пора отказаться от деления на демократов и недемократов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, и добавил, что по инициативе Партии регионов процесс объединения уже начался.

По его словам, то, что кому-то кажется заговором антиукраинских сил, в действительности является шагом к утверждению парламентской демократии.