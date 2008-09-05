У БЮТ новый принцип для Киевсовета

Во фракции БЮТ в Киевсовете считают возможным свободное голосование, заявил в интервью газете “Комментарии” заместитель председателя фракции БЮТ в Киевсовете Юрий ДМИТРУК.

«Мы увидели, что киевляне не всегда понимали наши действия. Не поняли и нашего возражения против всего, что делает ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Поэтому мы в какой-то мере поменяли свои подходы к решению проблем киевлян. Один из главных новых принципов, которые мы заложили в основу нашей деятельности, - избиратели не могут ждать, пока мы придем к власти», - ответил Ю.ДМИТРУК на вопрос издания, почему сейчас БЮТ не демонстрирует той оппозиционности против Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которая была в Киевсовете прошлого созыва.

По словам Ю.ДМИТРУКА, теперь при решении любых вопросов в столичном горсовете фракция БЮТ старается навязать свою точку зрения и давать свои предложения. «Если наши предложения учитываются, то как мы можем не голосовать за эти решения? Это новый принцип, которого БЮТ придерживается в отношениях с ЧЕРНОВЕЦКИМ. Мы были, есть и будем в оппозиции к мэру, но вместе с тем будем проводить через Киевсовет решения в пользу киевлян», - заявил он.

Кроме того, по словам Ю.ДМИТРУКА, фракция не всегда устанавливает жесткие правила при голосовании, и депутаты определяются самостоятельно. «Просто мы понимаем, что некоторые вопросы будут приняты и без нас, так как у ЧЕРНОВЕЦКОГО - большинство, и ломать людей нет смысла. Нужно уважать точку зрения каждого депутата, и по непринципиальным для фракции вопросам мы считаем возможным свободное голосование», - отметил Ю.ДМИТРУК.