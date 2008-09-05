В Минюсте рассказали о варианте: с парламентом, но без коалиции

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что в случае, если после 30-дневного срока, на протяжении которого должна быть возобновлена или сформирована новая коалиция, Президент Украины не воспользуется правом роспуска Верховной Рады, в Украине будет действовать действующее правительство, а решения в парламенте будут приниматься ситуативным большинством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

“Если глава государства не воспользуется этим правом (роспуска парламента по истечении 30 дней, на протяжении которых не будет сформирована новая или возобновлена старая коалиция – УНИАН), это означает, что в Украине должно действовать правительство, которое было сформировано нынешней действующей коалицией, а парламент будет находиться в режиме ситуативного большинства, то есть находить понимание по тем или иным вопросам в соответствии с законодательными инициативами правительства”, – сказал министр.