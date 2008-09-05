Законы, за которые голосовали ПР и БЮТ, - местами неконституционные?

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК призывает политиков и народных депутатов вернуться в правовое поле, чтобы прекратить развитие кризиса в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Обращаюсь к ведущим политическим деятелям, народным депутатам немедленно вернуться в законодательное поле, поскольку такое проявление (конфликт в демократической коалиции – УНИАН) не может идти в интересах народа Украины. Обращаюсь к парламентариям проявить мудрость, поскольку народные депутаты представляют интересы народа», - сказал Н.ОНИЩУК.

При этом он отметил, что общеизвестные решения Верховной Рады, которые касаются деятельности Кабинета министров и СБУ, «содержат признаки неконституционности».

Поэтому, по его убеждению, является очевидным, что этот процесс не может быть использован ради получения определенных преимуществ определенными политическими силами.