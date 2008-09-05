Чейни передал Украине "четкий мессидж" от Буша

Действия России в Грузии ставят под сомнение надежность Российской Федерации как международного партнера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Дик ЧЕЙНИ сегодня во время оглашения совместного заявления для СМИ с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Д.ЧЕЙНИ отметил, что вчера прибыл из Грузии - «молодой демократии, которая пережила российское вторжение и незаконную одностороннюю попытку использовать силу, чтобы забрать ее территорию».

Д.ЧЕЙНИ подчеркнул, что народ Грузии надеется на поддержку всего мира.

В то же время он отметил важность позиции Украины в вопросе российско-грузинского конфликта. «Поддержка Украиной Грузии, а особенно ваш (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) драматичный визит в Грузию, показал важный пример для других, и весь мир должен идти за вашим примером решительно и терпеливо», - сказал вице-президент США.

«Действия России ставят под сомнение ее надежность как международного партнера не только в Грузии, но и во всем регионе», - сказал Д.ЧЕЙНИ.

Он также отметил, что Президент США Джордж БУШ попросил передать четкий мессидж для Украины, что США глубоко заинтересованы в благосостоянии, независимости и безопасности Украины.

«На протяжении двух десятилетий мы стояли с вами для того, чтобы помочь вам обеспечить независимость и суверенитет и интеграцию в международные сообщества», - сказал Д.ЧЕЙНИ.

Он заявил, что США хочет укрепить связи с Украиной.

Вице-президент также выразил поддержку США євроатлантичних устремлений Украины.