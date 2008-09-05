Янукович не хочет обесценивать президентское кресло

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна оставаться парламентско-президентской республикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, парламент должен стать тем органом, который формирует полный состав правительства во главе с его руководителем, обеспечивает условия выполнения Кабинетом министров своих функций и осуществляет контроль за его деятельностью. В то же время должны быть созданы эффективные механизмы противовесов в системе функционирования всех ветвей власти.

“Украина должна оставаться республикой с парламентско-президентской формой правления, где глава государства будет иметь достаточно полномочий для обеспечения безусловного соблюдения норм действующей Конституции”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также выступил за безотлагательное проведение реформы судопроизводства, в частности, за избрание судей народом.

Еще одной задачей, по мнению лидера Партии регионов, является изменение избирательной системы. “Партийные списки нужно сделать открытыми. Избиратели должны знать, кому они персонально делегируют право представлять их интересы в высшем законодательном органе государства”, – сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что нужно децентрализовать власть, отдав максимум полномочий местным общинам, которые самостоятельно будут формировать собственные исполнительные комитеты.