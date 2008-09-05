В БЮТ объясняют, что не покушались на импичмент Ющенко

Фракция Блока Юлии Тимошенко отвергает обвинения в предательстве блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня на заседании парламента огласил народный депутат Олег ЛЯШКО.

Он отметил, что «результативное голосование за первоочередные социальные законопроекты не может быть предательством по определению».

О.ЛЯШКО отметил, что принятые Верховной Радой законы «полностью отвечают позиции Виктора ЮЩЕНКО, которую он объявил в 2004 году как кандидат в Президенты Украины». По словам депутата, это касается и изменений в закон о СБУ, и преодолении вето на закон о временных следственных комиссиях ВР.

«БЮТ отмечает, что закон, который упрощает процедуру импичмента, вообще не касается Виктора ЮЩЕНКО, а он разработан и принят для последующих президентов», - подчеркнул О.ЛЯШКО.

По словам депутата, коллеги по коалиции из фракции НУ-НС «молча наблюдали за тем, как ЮЩЕНКО и его Секретариат издеваются над правительством Ю.ТИМОШЕНКО».

Он также сказал, что В.ЮЩЕНКО и его Секретариат «пытаются создать из Ю.ТИМОШЕНКО образ пророссийского политика, именно поэтому они искажают ее позицию по российско-грузинской войне, именно поэтому они навязывают правительству решения, которые могут спровоцировать конфликт с Черноморским флотом».

О.ЛЯШКО подчеркнул, что позиция БЮТ «четкая и непреклонная – альтернативы демократической коалиции нет».

По словам депутата, Секретариат Президента блокировал решения Кабмина, и потому «ответственное правительство должно было искать пути принятия важных документов, важных для государства».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и в закон о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента. Эти законы были приняты в отсутствие в сессионном зале части депутатов из фракции НУ-НС.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали предательством и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.