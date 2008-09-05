БЮТ уже точит зубы на министров-нашеукраинцев

Заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ не исключает, что Блок Юлии Тимошенко может инициировать вопрос об освобождении некоторых министров, если они и в дальнейшем будут бойкотировать заседания правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Относительно того будет ли поставлен вопрос об освобождении министров по таким причинам, как ультиматумы премьер-министру, уход с заседаний правительства, то если такие действия членами правительства будут продолжаться, то по этим мотивам мы, возможно, рассмотрим вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания таких членов правительства на своих должностях», - сказал А.ПОРТНОВ.

При этом он отметил, что не может быть и речи об освобождении этих министров по каким-либо другим причинам. «Наша политическая сила не будет голосовать за отставку министров коалиционного правительства, пока существует коалиция», - сказал он.

А.ПОРТНОВ также отметил, что БЮТ сейчас продолжает проведение переговоров относительно сохранения коалиции.

«Мы ждем возвращения наших политических партнеров в Коалицию демократических сил, официального извинения, ликвидации искусственно созданной подфракции, которая не принимала участие в парламентских выборах, - «Единый Центр»», - отметил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября министры, назначенные по квоте блока “Наша Украина – Народная самооборона”, в связи с совещанием с Президентом не пришли на первую часть заседания правительства. Позже они явились в Кабмин, но вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявил, что министры-нашеукраинцы считают нецелесообразным участие в заседании правительства в связи с выходом фракции НУ-НС из коалиции.