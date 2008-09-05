Еще один соучредитель НУ-НС согласился с выходом из коалиции

Политсовет Гражданской партии «Пора» (соучредителя блока НУ-НС) поддержал решение фракции “Наша Украина – Народная самооборона” о выходе из коалиции демократических сил в парламенте в связи с фактическим формированием коалиции БЮТ и Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП "Пора", соответствующее решение Политсовет принял 4 сентября 2008 года.

Председатель политсовета «Поры», народный депутат Украины Владислав КАСЬКИВ отметил, что в партии шокированы «неожиданным предательством наших идеалов и принципов» БЮТ.

«По моему убеждению, единственным условием сотрудничества могло бы быть признание Партией регионов необходимости вступления в НАТО, признание единственного государственного языка и реализация согласованного плана реформ. Очевидно, для БЮТ эти условия неважны», – отметил он.

Также В.КАСЬКИВ отметил, что «Пора» “категорически не разделяет прокремлевскую идеологию, которую исповедует Партия регионов и их новые союзники из БЮТ”, поэтому не видит возможности сотрудничества с такой коалицией”.

«Создание новой коалиции БЮТ и Партии регионов является юридически возможным, но шокирует то, что БЮТ три года присягал людям в ненависти к Партии регионов, обвинил в подобном предательстве МОРОЗА (Александра МОРОЗА, председателя Социалистической партии Украины, председателя Верховной Рады 5-го созыва – УНИАН) и даже добился досрочных выборов в парламент. Ранее ТИМОШЕНКО называла такую политику «предательством избирателей», - сказал депутат.