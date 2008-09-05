Тимошенко с Чейни перебрали лимит времени в два раза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и вице-президент США Ричард ЧЕЙНИ во время встречи украинской и американской делегаций в расширенном составе в Киеве обсудили вопрос региональной безопасности, сохранения стабильности в регионе и в Украине, а также возможности диверсификации источников поставок энергоносителей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

В начале встречи Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Р.ЧЕЙНИ за поддержку, которую оказывают США Украине в вопросах развития демократии.

Кроме того, премьер-министр Украины информировала вице-президента США о результатах деятельности правительства.

«Демократическое правительство и демократический парламент обеспечили один из самых высоких за последние годы показатель экономического роста – на уровне 6,5%», - добавила она.

Встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Р.ЧЕЙНИ длилась 40 минут вместо 20 минут, запланированных программой.

Сейчас началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, после церемонии встречи на крыльце Дома Городецкого проходит встреча Президента Украины с вице-президентом США в формате «с глазу на глаз», после чего - в расширенном составе.