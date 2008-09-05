Марков думает, что его не пустили в Украину из-за вопроса к Ющенко

Депутат Госдумы РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков не знает, почему ему вчера отказали во въезде в Украину.

"Я не знаю, почему меня не пустили в Украину, в Москве меня считают украинофилом. Все, что я говорю об Украине, и в Украине встречается хорошо", - сказал российский политик в эксклюзивном интервью УНИАН.

На вопрос, что именно в последнее время говорил Марков об Украине и президенте Ющенко, депутат Госдумы ответил: «Я даю десяток интервью чуть не ежедневно, из них три - про Украину. Ну сказал я, что у Ющенко рейтинг пять процентов. Так это и так все знают. Сказал, что Ющенко хочет стать президентом второй раз, в том числе и за счет роспуска парламента, и провоцирования плохих отношений с Россией. Это и так все знают. Это что - резкое высказывание?»

Сергей Марков предположил, что поскольку он ехал в Киев на историческую конференцию и планировал задать вопрос украинскому Президенту, то скорее всего Ющенко не хотел его услышать. "Я хотел спросить, что если бы Виктор Ющенко оказался в оккупированной Украине, будучи, скажем, двадцатипятилетним парнем, что бы он сделал: примкнул бы к партизанам, или примкнул бы к отрядам Шухевича?»

Также Сергей Марков рассказал, что офицер-пограничник, которому было явно неудобно за свой поступок, дал бумагу без печати, без подписи, и сказал: «Мне начальство приказало вас не пускать. Это решение компетентных органов». При этом, заметил Марков, никто из компетентных органов не явился.