Депутату Госдумы РФ отказано во въезде на территорию Украины

Сегодня во время прибытия в Киевский международный аэропорт «Борисполь» депутату Госдумы РФ, директору Института политических исследований Сергею МАРКОВУ было отказано во въезде на территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в СБУ.

В то же время собеседник агентства отказался назвать причины недопуска указанной персоны в нашу страну, ссылаясь на то, что международная практика не предусматривает объяснения причин запрета на въезд какому-либо лицу, в отношении которого у принимающей стороны есть сомнение.

В свою очередь в пресс-службе Госпогранслужбы Украины УНИАН подтвердили эту информацию, отметив при этом: «да, действительно С.МАРКОВ был недопущен сегодня на территорию Украины после прилета около 18.00 в аэропорт «Борисполь» по постановлению СБУ и через полтора часа был отправлен самолетом, который следует в аэропорт «Домодедово» (Москва)». В присутствии Консула РФ ему был вручен соответствующий документ.

В пресс-службе Госпогранслужбы также отказались указать причины такого решения, но уточнили, что С.МАРКОВ въезжал в Украину, имея при себе дипломатический паспорт.

Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сам С.МАРКОВ, он направлялся в Киев для участия в конференции украинских историков по проблеме Голодомора и периода советской власти.