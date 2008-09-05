За возвращение в коалицию предлагают от 8 до 10 млн. долларов?

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ обвиняет Блок Юлии Тимошенко в попытках подкупа части ее коллег из фракции “Наша Украина-Народна самооборона”, подписавших заявление о выходе фракции из состава коалиции.

Об этом сообщает пресс-служба “Единого Центра”.

По информации, которой располагает народный депутат, сейчас ведутся неофициальные переговоры между представителями новой коалиции, де-факто сложившейся в парламенте, и несколькими подписантами заявления, которое открывает отсчет времени отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мне стыдно прежде всего за тех, кто согласился вести подобные переговоры – даже устроил торги. Похоже, цена вопроса кое-кому сильно ослепляет глаза. Хочу верить, впрочем, что коллеги найдут в себе силу преодолеть искушение и дадут достойный ответ провокаторам», – отметила Л.ОРОБЕЦ. По ее словам, в переговорах фигурируют суммы от 8 до 10 млн. долларов США. «Суммы поражают, но не удивляют. Ведь в случае отставки действующего правительства его спонсоры теряют значительно больше», – отметила народный депутат.

Л.ОРОБЕЦ предупреждает, что в случае продолжения данных противоправных торгов оставляет за собой право обнародовать всю имеющуюся у нее информацию, а также обратиться в правоохранительные органы.