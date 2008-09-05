БЮТ оббивает пороги НУ-НС

Фракция БЮТ проводит переговоры о сохранении демократической коалиции, но пока безрезультатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Вчера я заходил по этому вопросу и к Вячеславу КИРИЛЕНКО, и к Арсению ЯЦЕНЮКУ, но пока что безрезультатно», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что фракция БЮТ будет до последнего бороться «в переговорном процессе за коалицию».