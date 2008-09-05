Ющенко встретится с Чейни

Сегодня состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ.

Как сообщает пресс-служба Президента, в 11.55, после церемонии встречи на крыльце дома Городецкого, состоится встреча Президента Украины с вице-президентом США в формате «с глазу на глаз» и в расширенном составе.

На 13.00 запланировано совместное заявление для средств массовой информации.

В 14.00 начнется церемония возложения Президентом Украины В.ЮЩЕНКО и госпожой Екатериной ЮЩЕНКО и вице-президентом США Р.ЧЕЙНИ и госпожой Линн ЧЕЙНИ цветов к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов.