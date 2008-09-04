Тимошенко поговорит с Чейни тет-а-тет

В пятницу, 5 сентября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретится с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ секретариата Кабинета Министров, в 11.00 состоится встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Р.ЧЕЙНИ в формате “тет-а-тет”.

В 11.25 состоится встреча украинской и американской делегаций во главе с премьер-министром Украины и с вице-президентом США в расширенном составе.

Как сообщал УНИАН, Р.ЧЕЙНИ сегодня, 4 сентября, прибыл в Украину с рабочим визитом.

Программой визита запланированы встречи Р.ЧЕЙНИ с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.ЧЕЙНИ прибыл в Киев вместе с женой Линн ЧЕЙНИ.