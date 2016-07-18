Представитель УКРОПа Шевченко лидирует на довыборах в Ивано-Франковской области
11:14, 18 июля 2016Политика
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На промежуточных выборах депутата Верховной Рады, которые прошли 17 июля в округе № 85 в Ивано-Франковской области, по результатам обработки 57,22% протоколов лидирует представитель УКРОПа Виктор Шевченко.
ЦИК подсчитывает голоса на промежуточных выборах в Украине / УНІАН
По данным, опубликованным на сайте ЦИК, за Шевченко проголосовали 21.73% избирателей (5 440 голосов).
Его ближайший соперник Сергей Насалик от БПП отстает на полпроцента (21,2%, 5 308 голосов).
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На третьем месте на данный момент - Сикора Ольга от "Батькивщины" (13,15%, 3 294 голосов).
Как сообщал УНИАН, Агентство новостей "Фиртка" опросила на выходах с избирательных участков 2216 избирателей на 80% участков. Согласно данным экзит-полла, в округе №85 больше всего избирателей поддержали Шевченко - 19,79%.
На втором месте с 17,25% - Сергей Насалик, представитель Блока Петра Порошенко.
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