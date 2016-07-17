Экзит-пол: на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области лидирует представитель УКРОПа

Агентство новостей "Фиртка" опросила на выходах с избирательных участков 2216 избирателей на 80% участков.

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Согласно данным экзит-полла, в округе №85 больше всего избирателей поддержали Шевченко - 19,79%.

На втором месте с 17,25% - Сергей Насалик, представитель Блока Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).