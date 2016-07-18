Довыборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 40% протоколов

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК.

В округе №23 Волынской области лидирует Ирина Констанкевич - она набрала 52% голосов после обработки 55,76% протоколов.

В округе №27 Днепропетровской области лидирует волонтер, советник главы Минобороны, самовыдвиженец Татьяна Рычкова. У нее после обработки 94,18% протоколов 44,91% голосов.

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В Ивано-Франковской области в округе №85 обработано 43,97% протоколов. Там представитель "УКРОПа" Виктор Шевченко набирает 21,15% голосов.

В округе №114 Луганской области лидирует Сергей Шахов от "Нашего края": в него 47,38% голосов после обработки 6,76%.

В Полтавской области в округе № 151 проработали 27,31% протоколов. Пока там в лидерах самовыдвиженец Николай Бондарь, у него 20,93% голосов избирателей.

В округе №183 Херсонской области обработано 37,38% протоколов. Там лидирует кандидат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, который набрал 26,25% голосов.

В Черниговской области в округе №206 обработано 37,35% протоколов. Там самовыдвиженец Максим Микитась набирает 37,08% голосов избирателей.