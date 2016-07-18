На прошлой сессии Рада приняла 473 закона - Парубий
В течение прошлой сессии Верховной Радой Украины было принято 473 закона.
Об этом заявил председатель ВРУ Андрей Парубий на телеканале "ICTV", передает РБК-Украина.
"Было много законов разного плана - поддержка национальной безопасности и антикоррупционные законы, - я напомню решение об аресте Онищенко, - но самое важное, я считаю, это было решение о судебной реформе", - заявил Парубий.
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Также, по мнению спикера, среди важнейших решений парламента в течение прошлой сессии можно выделить закон о декоммунизации.
"Большинство населенных пунктов, изменения их названий были согласованы с местными гражданами. И только по некоторым причинам местная власть не использовала такую возможность во время проведения слушаний, и они предложили несколько названий, так же, как в бывшем Кировограде подали на рассмотрение ВРУ 7 названий", - добавил Парубий.
Напомним, 15 июля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл четвертую сессию Верховной Рады VIII созыва.