Российский МИД приплел политику в соболезнованиях по поводу теракта в Ницце

"Массовое убийство в Ницце - триллер, ставший реальностью. Соболезнования близким погибших, слова поддержки пострадавшим и особенно тем, кто сейчас находится на грани жизни и смерти - по данным последних часов, 18 человек в критическом состоянии. И снова повторю: давайте бороться не с "гибридными угрозами", а с реальными. И делать это вместе, ведь мы так похожи, когда гибнем в результате действий террористов и экстремистов", - написала Захарова в своем Facebook.

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Напомним, 13 октября прошлого года Совета безопасности Нидерландов обнародовал финальный отчет по катастрофе MH17, которая унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. .

По выводам экспертов, самолет Boeing-777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года ракетой, запущенной российским зенитно-ракетным комплексом "Бук".

В ходе многочисленных расследований было предоставлено множество фактов, подтверждающих, что самолет сбили российские военные из российского Бука.