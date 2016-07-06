Представители прокуратуры Нидерландов прибыли в Москву для переговоров по расследованию крушения рейса MH17

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре РФ по итогам встречи с представителями Национальной прокуратуры Нидерландов.

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«Сегодня Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла прибывших в Москву представителей Национальной прокуратуры Нидерландов для переговоров о сотрудничестве в рамках уголовного расследования обстоятельств крушения малазийского «Боинга» 17 июля 2014 года. В ходе переговоров Россия в очередной раз подтвердила безусловную готовность к максимально эффективному, оперативному сотрудничеству с Нидерландами с целью выяснения обстоятельств этой страшной трагедии», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре РФ утверждают, что, «взаимодействуя с международным уголовным следствием по данному делу с ноября 2014 года», уже передали большой объем материалов и документов по запросам о правовой помощи Национальной прокуратуры Нидерландов, которые поступали через Министерство безопасности и юстиции этого государства. «Они включали в себя свидетельства очевидцев трагедии, результаты экспериментов и исследований причин произошедшего, подборку видеосюжетов СМИ, содержащих беседы с местными жителями – свидетелями катастрофы, и другие сведения», - заявили в российском ведомстве.

«Принимая голландских коллег в Москве 6 июля с.г., российская сторона видела своей главной целью максимально тщательное и своевременное исполнение очередного запроса Нидерландов о правовой помощи», - говорится в сообщении.

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Генеральная прокуратура России, согласно сообщению, «планирует и дальше оказывать всю необходимую правовую помощь в целях полного и объективного уголовного расследования обстоятельств крушения малазийского лайнера в небе над Украиной».

Во встрече участвовали представители Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщалось, «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области ракетой из ЗРК «Бук» № 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска.

Погибли 298 человек, находившихся на борту самолета. Пассажирами были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.