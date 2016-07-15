Сегодня правительство в парламенте должно объяснить "логику" тарифообразования - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

"Завтра будет Час вопросов к правительству и мы договорились с Владимиром Борисовичем (Гройсман - УНИАН), что этот час правительственные чиновники будут объяснять логику тарифообразования", - сказал спикер и добавил, что речь пойдет и о субсидиях.

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Парубий также отметил, что накануне обсуждал с премьером возможность повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. "Это чиновники должны профессионально вычислить и донести это решение. Но я убежден, что мы близки к такому решению", - сказал он.

Как известно, Час правительства в Верховной Раде Украины проходит с 10.00 до 11.00 по пятницам в пленарные недели.